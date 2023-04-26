Экология 26 апреля 2023, 00:26 Дожди придут в Челябинскую область

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Дожди начнутся в Челябинской области. Несмотря на это, в регионе будет стоять теплая погода. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Дожди в регион придут в ночь на 27 апреля. Осадки продолжатся в течение дня. Скорость ветра составит порядка 16 метров в секунду.

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«Столбики термометров с 25 апреля по 27 апреля будут колебаться в пределах 18-24 градусов тепла», — отметили в ведомстве.