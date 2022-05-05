Дожди потушили природные пожары в Приморском крае

Во время длинных майских выходных в Приморском крае зафиксировали 25 природных пожаров. Все они ликвидированы, в том числе, благодаря сильным дождям.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное министерство по делам ГО и ЧС, новых пожаров больше нет.

Лесные и природные пожары в регионе в период с 30 апреля по 3 мая полыхали на площади 690 гектаров.

Установившаяся сухая и теплая погода вынудила краевые власти в конце апреля объявить введение особого противопожарного режима.

С начала года в крае было ликвидировано 697 пожаров такого рода. Площадь возгораний составила примерно 72 тысячи гектаров.