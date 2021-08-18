Дожди начнутся на Кубани в конце рабочей недели

Дождь и ветер ожидаются на Кубани в конце этой недели. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

До пятницы в регионе будет солнечно, а потом погода испортится. В некоторых регионах прогнозируются ливни с градом.

Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. В Анапе ожидаются грозы с ветром до 20 метров в секунду.

Ранее экстренное предупреждение объявили в Московской области из-за сильного ливня, грозы, града и шквалистого ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.