Дожди и сильный ветер придут в Ленобласть 16 и 17 октября | 360°

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14 октября 2022, 18:52

Дожди и сильный ветер придут в Ленобласть 16 и 17 октября

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МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о дождях и ветре 16 и 17 октября. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду в воскресенье. В понедельник ветер усилится до 20 метров в секунду.

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Жителям Ленобласти рекомендовали убрать с балконов вещи и закрыть окна. Также не стоит парковаться у деревьев.

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«Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах! Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду!» — добавило МЧС.

МЧС РФ

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