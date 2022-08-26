Дожди и похолодание придут в Москву 1 сентября

Заметное похолодание, а также дожди придут в Москву 1 сентября. Такой информацией поделился метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам специалиста, до конца августа в городе задержится жаркая погода. Лишь на следующей неделе столбик термометра начнет понижаться.

«29 и 30 августа будет 27-29 градусов тепла, а уже со среды снижение температуры станет более заметным. Так, 1 и 2 сентября будет около 20 градусов, пройдут сильные дожди», — отметил Шувалов.