Экология 16 марта 2023, 09:13 Дожди и мокрый снег пройдут в Москве 16 марта Синоптик Леус: дожди и мокрый снег пройдут в Москве 16 марта РИА «Новости»

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Погода в Москве испортится в четверг, 16 марта. Небо затянули тучи, в течение дня ожидаются дождь, мокрый снег и не больше +4 градусов тепла. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, местами переходящие в мокрый снег», — написал он.

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По его словам, на северо-западе и в центре региона осадков будет немного, а вот в юго-восточной части Москвы и Подмосковья они будут местами сильными. Температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, в Московской области — от нуля до +5 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до четырех-девяти метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и составит 747 метров ртутного столба.

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Солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле — слабо возмущенное. Леус добавил, что в ночь на пятницу выпадет снег, возможна гололедица и около нуля. Днем 17 марта обойдется без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до отметок +2…+4 градуса.