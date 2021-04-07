Дождь со снегом пройдет в Челябинской области

Погода ухудшится в Челябинске. Ожидается дождь со снегом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на официальный сайт Челябгидрометеоцентра.

Осадки пройдут в ночь на 8 апреля. «Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, утром в отдельных районах гололедные явления», — говорится в сообщении ведомства. Такая погода продлится весь день. Ночью температура будет примерно +2 градуса, днем - до +10 градусов.