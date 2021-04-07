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    07 апреля 2021, 17:47

    Дождь со снегом пройдет в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Погода ухудшится в Челябинске. Ожидается дождь со снегом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на официальный сайт Челябгидрометеоцентра.

    Осадки пройдут в ночь на 8 апреля.

    «Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, утром в отдельных районах гололедные явления», — говорится в сообщении ведомства.

    Такая погода продлится весь день. Ночью температура будет примерно +2 градуса, днем - до +10 градусов.