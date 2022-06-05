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    05 июня 2022, 20:41

    Дождь — пролог к хорошей неделе. Москвичам и жителям области рассказали о грядущей погоде

    Синоптик сказал, что 6–12 июня в столичном регионе будет теплая погода

    Анна Усачева, Дарья Шмелева

    Следующая неделя порадует москвичей теплой погодой. Об этом в интервью «360» рассказал синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

    Дождь — пролог к хорошей неделе. Москвичам и жителям области рассказали о грядущей погоде

    «Сегодняшний дождь стал прологом к неделе хорошей погоды», — сообщил он.

    По его словам, неделя начнется с переменной облачности. Однако потом в столичном регионе установится ясная и теплая погода. В первую половину недели — до среды включительно — средняя дневная температура будет колебаться в районе плюс 21… плюс 23 градусов.

    «Затем в четверг-пятницу столбики термометров поднимутся уже за +24… +26 градусов. Правда, пятницу будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Но на теплую погоду это повлияет несильно», — сказал Шувалов.

    Он отметил, что в выходные синоптики тоже прогнозируют выпадение осадков. В день России — 12 июня — есть вероятность дождя.

    «Но то грозовой дождь не фронтального характера, а внутримассового. То есть он будет кратковременным, и в основном пройдет после полудня», — отметил синоптик.

    По его словам, на отметку в +28 градусов рассчитывать не стоит. Шувалов сказал, что более вероятным будет показатель в 24 градуса.

    «Это вполне нормальная, совершенно естественная для июня московская погода. Мы наконец-то выровнялись, пока мы вырвались из этого холодного майского плена», — подытожил Шувалов