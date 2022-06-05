Следующая неделя порадует москвичей теплой погодой. Об этом в интервью «360» рассказал синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

«Сегодняшний дождь стал прологом к неделе хорошей погоды», — сообщил он.

По его словам, неделя начнется с переменной облачности. Однако потом в столичном регионе установится ясная и теплая погода. В первую половину недели — до среды включительно — средняя дневная температура будет колебаться в районе плюс 21… плюс 23 градусов.

«Затем в четверг-пятницу столбики термометров поднимутся уже за +24… +26 градусов. Правда, пятницу будет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Но на теплую погоду это повлияет несильно», — сказал Шувалов.

Он отметил, что в выходные синоптики тоже прогнозируют выпадение осадков. В день России — 12 июня — есть вероятность дождя.

«Но то грозовой дождь не фронтального характера, а внутримассового. То есть он будет кратковременным, и в основном пройдет после полудня», — отметил синоптик.

По его словам, на отметку в +28 градусов рассчитывать не стоит. Шувалов сказал, что более вероятным будет показатель в 24 градуса.

«Это вполне нормальная, совершенно естественная для июня московская погода. Мы наконец-то выровнялись, пока мы вырвались из этого холодного майского плена», — подытожил Шувалов