Дождь и снег пообещали москвичам и жителям Подмосковья в понедельник

В первый рабочий день недели погода не порадует жителей столичного региона. Ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Днем столбики термометров в столице не поднимутся выше +3… +5 градусов. Ночью будет до +1 градуса. В Московской области в дневные часы от +1 до +6 градусов, в ночное время — от -2 градусов до +3 градусов.

Также синоптики пообещали ветер, он будет с порывами 6-11 метров в секунду, где-то — до 17 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, оно составит 736 миллиметров ртутного столба.

Синоптик, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что тепло вернется в Москву и Подмосковье только во вторую половину апреля. Об этом написало РИА «Новости».

Накануне в Москве тоже было ненастно. Шел мокрый снег, дул сильный ветер. Он за сутки повредил 49 деревьев, часть из них упали на припаркованные машины