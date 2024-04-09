Экология 09 апреля 2024, 06:00 Дождь, гроза и сильный ветер. Москвичей предупредили о непогоде Москвичей предупредили о первой грозе и сильном ветре 9 апреля РИА «Новости»

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В Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер во вторник, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 9 апреля, в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе — усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Москвичей попросили не парковать автомобили рядом с деревьями, а также самим не укрываться под зелеными насаждениями.

Метеоролог ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале уточнила, что столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной.

По ее словам, уже к вечеру «на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности». Это будет первая гроза в Москве, которая прогремит в начале апреля, а не как раньше — в начале мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой недели жители столицы смогут насладиться летним теплом. По его словам, ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник.