Доцент из МГУ объяснил, чем вредны водоросли, загрязнившие Камчатку

Доцент кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Белякова рассказала «360», что из себя представляют эти водоросли, которые Минприроды подозревает в загрязнении воды на Камчатке. Оказалась, что водоросли динофлагелляты могут встретиться даже в Черном море.

«Динофлагелляты — это те водоросли, у которых есть жгутики. Две борозды у них, одна поперечная, другая продольная. Эти жгутики позволяют двигаться клеткам», — объяснила эксперт.

Белякова отметила, что только узкий специалист сможет определить, при каких условиях эти водоросли могут выделять вредные вещества. Ведь вопрос до сих пор считается достаточно сложным.

«Это не так просто, как кажется. <…> Во время Второй мировой войны первый раз были зафиксированы красные приливы, с ними много работают. Но однозначного ответа нет. Токсинов они выделяют разной группы и очень много. Одни действуют на печень, другие повреждают нервную систему. <…> Есть токсины, которые отвечают за потерю памяти. <…> другие вызывают конъюнктивит, дерматит», — объяснила доцент.

Собеседница «360» также отметила сложное влияние температуры на экосистему.

«Однозначно нельзя сказать. Температура может являться причиной, может причиной являться и большое содержание органики», — предположила она.

Многие динофлагелляты, которые выделяют токсины, не способны к фотосинтезу. Поэтому они потребляют вещества, которые есть в воде. По словам эксперта, если этой органики много, то водоросли будут сильно размножаться.

Сложность исследования этих водорослей связана еще и с тем, что долгое время их не могли разводить.

«Их научились культивировать лет 50 назад только. Это не бактерии, которые можно вырастить. С ними трудно работать. Эта группа водорослей вообще уникальна. Такого строения ядра больше ни у кого нет», — рассказала Белякова.

Также выяснилось, что красные приливы — частое явление. И наблюдать их можно в разных местах.

«Приливы и на Черном море есть. Правда, говорят, что водоросли, которые вызывают цветение под Геленджиком, не имеют токсинов. Но токсины — штаммовая характеристика. Это не значит, что у всех представителей одного вида будут токсины», — пояснила эксперт.

В пятницу глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что загрязнение воды у берегов Камчатки спровоцировали водоросли.