Площадь пожара в Свердловской области достигла 240 гектаров

Площадь природного пожара в Свердловской области увеличилась до 240 гектаров. Огонь полыхает рядом с базами отдыха под Первоуральском. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны», — заявили в департаменте.

Постояльцев и персонал баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» решили эвакуировать. Для перевозки людей первоуральская администрация выделила автобус. Также было решено проложить минерализованную полосу вокруг садового товарищества «Мирный». Сейчас там продолжают работать порядка 100 спасателей и 20 единиц техники.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, аномальная жара стала одной из причин возникновения природного пожара. Накануне воздух прогрелся до +35 градусов. Такая температура стала рекордной для 21 августа.

Согласно данным на утро 22 августа, на территории области действовал 21 природный пожар. Пожарным удалось локализовать 15 возгораний. Всего тушением занимаются 263 человека и 75 единиц техники.