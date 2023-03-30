Экология 30 марта 2023, 09:52 Доставка и кредиты стали доступны для участников ЭТП ППК РЭО

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Российский экологический оператор добавит кредитование и расчеты логистических услуг для участников Биржи вторичных материальных ресурсов (ВМР). Электронная торговая площадка (ЭТП) заработала в сентябре 2022 года.

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«В ближайшее время мы внедрим модуль — логистика. Там можно будет выбрать транспортно-логистическую компанию и заключить с ней договор по доставке. Уже есть компании, которые готовы работать на электронной торговой площадке. Также, появятся дополнительные модули: кредитование, страхование, лизинг», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

К Бирже ВМР присоединились свыше 640 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 674 миллионов рублей.