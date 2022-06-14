Дороги из шин и стеклобоя появятся к 2030 году в России

К 2030 году при строительстве дорог будет использоваться до 40% вторсырья

РЭО приступил к работе над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы». Согласно программе, применение материалов, полученных из строительных и других видов отходов, в строительстве дорог к 2030 году должно достигнуть 40%.

«В дорожном строительстве потребляется колоссальное количество природных ресурсов. Чтобы снизить это потребление, необходимо заменить часть природных ресурсов и новых материалов сырьём, полученным из вторичных ресурсов — отходов, без ухудшения эксплуатационных и экологических характеристик дорог. Зарубежный опыт показывает, что при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторичных ресурсов. Удачный пример использования вторсырья, в частности пластика, при строительстве дорог демонстрирует Индия. Там проложено более 30 тысяч км дорог с применением утилизированных пластиковых отходов. Массовое производство строительных материалов на основе переработанного вторсырья простимулирует создание новых производств и дополнительных рабочих мест. И как результат — масштабы экономии и снижения себестоимости дорожного строительства составят десятки процентов», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Одним из основных вторичных ресурсов, применяемых в дорожном строительстве, является вторичный щебень. Он используется в качестве отсыпки для временных дорог или дорог с невысокой нагрузкой. Вторичный щебень можно получить из бывшего в употреблении красного кирпича, из цементобетона и даже из стеклобоя.

Отходы, содержащие битум, годятся для изготовления мастики, порошка, битумно-минеральной массы.

Наконец, переработанные автопокрышки активно используются в приготовлении композиционных резино-битумных вяжущих для дорожного строительства, а ещё это отличное покрытие для детских и спортивных объектов, велодорожек. Все эти вторичные ресурсы вошли в отраслевую программу Минстроя.

«Продукцию, полученную в результате переработки шин, можно использовать в качестве модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки. В России за последние 5 лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. Причём это трассы и федерального, и регионального назначения. Как пример — дороги, находящиеся в ведомстве ГК „Автодор“. Это ЦКАД, М11, М4. Отмечу, что в рамках выполнения нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“ очень активно указанным продуктом переработки шин пользуется Белгородская область», — сообщил Денис Буцаев.

Напомним, в конце прошлого года Федеральное дорожное агентство и РЭО подписали меморандум о применении отходов при строительстве федеральных автодорог. Масштабы запланированного дорожного строительства и предполагаемые объёмы использования вторсырья позволяют рассчитывать на значительный мультипликативный эффект от такой работы для экономики страны в целом.