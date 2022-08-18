Дополнительные проверки из-за пожаров проведут в лесных хозяйствах Рязанской области

Лесные хозяйства и отвечающие за пожарную безопасность лесного фонда организации Рязанской области ждут дополнительные проверки на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

В ведомстве подчеркнули, что этой работой займутся сотрудники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«В рамках надзорных мероприятий прокуроры оценят причину возгораний, количество мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, а также достоверность предоставленных сведений о площади распространения огня», — говорится в сообщении.

Кроме того сотрудники ведомства проверят количество техники и оборудования пожарных бригад, которых привлекли к тушению пожаров.

Рослесхоз ранее заявил, что власти Рязанской области скрывали истинную ситуацию с лесными пожарами, что привело к потере времени для переброски федеральных сил. В правительстве региона заявили, что причиной возгорания стала сухая гроза.

По последним данным, общая площадь природных пожаров в Рязанской области составила 181 гектар. Пламя продолжает бушевать на трех участках. К тушению привлекли более 300 человек и более 100 единиц техники, включая авиацию.

Пожары в Рязанской области привели к тому, что на юге Москвы и Московской области появился смог. МЧС исключило, что повторится ситуация 2010 года, дым от горящих торфяников держался в столице и Подмосковье несколько недель подряд.