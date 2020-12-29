Дополнительные 8,9 млрд руб. получили регионы РФ на вывоз мусора из-за коронавируса

Почти 9 млрд рублей выделили региональным операторам в 2020 году в качестве финансовой поддержки на их деятельность. Причиной применения антикризисных мер стала пандемия коронавируса и как следствие повышенное образование отходов. Федеральные деньги распределили между 75 регионами. Об этом «360» рассказали в Российском экологическом операторе.

В связи с карантинными ограничениями весной 2020 года количество отходов в муниципалитетах возросло в разы. Чтобы не допустить остановки вывоза мусора в городах, Российский экологический оператор предложил поддержать мусорных операторов. Инициатива была одобрена Правительством России. Это позволило избежать мусорного коллапса в населенных пунктах и увеличить охват населения, которому оказывается услуга по вывозу мусора, до 94%. На территории России в настоящее время работают 176 региональных операторов.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России будут введены новые инвестиционные инструменты и меры поддержки в сфере обращения с ТКО. К 2024 году на сортировку в России должно отправляться 50% отходов, а к 2030-му — 100% ТКО. Сегодня этот показатель равен 20%.