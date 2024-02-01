Экология 01 февраля 2024, 16:00 Дополнительную технику привлекли для вывоза ТКО в Нижнем Новгороде РЭО

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Российский экологический оператор и Правительство Нижегородской области разработали план действий для разрешения ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в областном центре

«РЭО совместно с правительством Нижегородской области выработал план мероприятий по нормализации вывоза ТКО на территории региона. К технике, которую в ежедневном режиме использует регоператор, дополнительно привлечено еще 18 машин. В рамках „дорожной карты“ было также решено привлечь до 4 февраля 12 единиц техники. Ситуация нормализуется и держится на контроле у региональных властей и РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По словам губернатора Глеба Никитина, число обращений, связанных с вывозом мусора от населения, выросло. Глава Нижегородской области связался с Денисом Буцаевым для принятия оперативных решений в связи с ситуацией. Специалисты РЭО проанализировали сообщения от жителей и составили вместе с представителями нижегородских властей «дорожную карту».

«Но главное — организовали дополнительную технику. Поставлена задача до конца недели решить вопросы с переполненными контейнерами, которые до этого не были очищены, и обеспечить график своевременного вывоза. Результат уже есть. Эти меры необходимы, чтобы люди, наконец, перестали переступать через мешки с мусором и видели, за что они платят. Мы продолжаем следить и делать выводы», — сказал Никитин и поблагодарил гендиректора РЭО, а также его команду за работу.

В Нижнем Новгороде продолжают убирать снег и очищать подъездные пути к контейнерным площадкам. Глава города Юрий Шалабаев сообщил, что все сообщения о невывозе мусора анализируют, проверяют, также привлекается муниципальная техника.

«Вывоз мусора — это зона ответственности собственников контейнерных площадок, как правило, ТСЖ, ЖСК, ДУКов и регионального оператора. Для разрешения сложившейся ситуации к работе привлекли муниципальные организации. Очевидно, что в такие пиковые нагрузки для работы регоператору нужен резерв для оперативного реагирования и обеспечения выполнения графика вывоза», — заявил Шалабаев.

Он выразил уверенность, что мониторинг и выделение дополнительной техники при поддержке РЭО поможет наладить стабильный вывоз мусора с площадок в Нижнем.

В Нижегородской области работает семь региональных операторов.