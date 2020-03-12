Должность омбудсмена по экологии предложили ввести в России

Согласно обращению, омбудсмен по экологическим вопросам должен появиться в каждом из 12 макрорегионов России. Также предлагается закрепить эту должность на федеральном уровне для координации действий в каждом регионе.

По мнению членов ВООП, такая инициатива «может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, так и усилению нарративной экологической инициативы в субъектах страны».