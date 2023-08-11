Экология 11 августа 2023, 11:37 Доля решенных жалоб на вывоз ТКО в Подмосковье увеличилась на 25% за год РЭО

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Количество решенных проблем, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов в Московской области, выросло до 95% в системе «РЭО Радар». Сервис создан Российским экологически оператором. В прошлом году этот показатель составлял 70%. По росту доли решенных сообщений граждан Подмосковье вошло в лидеры.

«Сервис „РЭО Радар“ призван сделать удобным формат взаимодействия населения с регоператорами, отвечающих за предоставление услуги по вывозу отходов. Мы проанализировали, как регоператоры справляются с этой задачей. Видим, что количество жалоб продолжает расти, но это значит, что „Радаром“ граждане активно пользуются. Важно, сколько из этих жалоб решается. Например, в Подмосковье доля решенных проблем выросла на 25% за год! По Московской области в „РЭО Радар“ поступило 667 сообщений за первое полугодие 2023 года, 95% из них решены, более того, обратная связь от граждан, обратившихся на платформу показывает, что проблемы действительно устраняются в короткий срок», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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При этом в первом полугодии 2022 года статус «решено» в системе получили лишь 70% сообщений, поступивших от заявителей по Московской области.

Большинство проблем, с которыми обращаются — навалы на контейнерных площадках и несвоевременный вывоз отходов. Реже — проблема с платежными квитанциями и стихийные свалки в нежилых зонах.

«В Московской области реализовано несколько этапов цифрового контроля за ходом реализации реформы по обращению с отходами. Первым делом, для того чтобы обеспечить процесс сбора и вывоза отходов, нами были оцифрованы все контейнерные площадки. На сегодня у каждой контейнерной площадки имеется карточка с идентификационным номером с указанием ее типа, адреса, координат, графика вывоза отходов, фотографий до и после вывоза отходов и хронологией вывозов с данной площадки», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Уже установлено порядка 700 камер видеонаблюдения. Это позволило проводить дальнейшую интеграцию с другими электронными проектами: федеральным «РЭО Радар» и региональной навигационной информационной системой Московской области, Telegram-ботом «Чистый бак», мобильным приложением для дворников и другими.

«С учетом существенной динамики развития инфраструктуры обращения с отходами отмечается ежегодное существенное снижение количества обращений граждан по всем категориям обращений в среднем на 25%», — добавил министр.

В системе «РЭО Радар» по Московской области зарегистрированы регоператоры ООО «Сергиево-Посадский РО», ООО «Рузский РО», ООО «Хартия», ООО «Эколайн-Воскресенск», ООО «МСК-НТ».