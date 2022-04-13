Доля отечественных разрывателей пакетов на мусоросортировочных заводах достигла 45%

Разрыватели пакетов на заводах по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) практически наполовину состоят из оборудования отечественного производства. Доля импорта составляет 55%. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Сейчас мы стали часто говорить о работе в новых экономических условиях, когда важно представлять отрасли максимально импортозамещенными. Что касается, сферы обращения с ТКО, то большая часть оборудования на российских сортировках отходов представлена отечественного производства. Есть оборудование, которое практически полностью импортозаместилось, и такое, у которого высокий уровень импортозамещения. К нему можно отнести разрыватели пакетов. Доля импорта по данному типу оборудования на технологических линиях объектов обработки ТКО не превышает 55%. В целом доля импортного оборудования на объектах обработки ТКО стремится к минимальной. Например, на самых распространенных сортировках она составляет 0%, а на линиях с высокотехнологичными элементами — до 35% (оптические сепараторы). В итоге импортозамещение уже где-то достигает 100%, что позволяет говорить о том, что зависимость России от импортного оборудования для обработки ТКО исключена», — сообщил Денис Буцаев.

Разрыватели пакетов предназначены для разрыва мешков и пакетов, а также для равномерного дозирования высвобожденного материала на линию сортировки, уточнил Буцаев. Помимо них высокий уровень импортозамещения есть у такого оборудования, как измерительное — 91% и динамические сепараторы — 80%.

По словам Буцаева, на введенных в эксплуатацию объектах обработки и утилизации ТКО в 2020 году доля импортного оборудования составила 34,4%. Полный переход на отечественное оборудование может занять около двух лет, сообщал ранее директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.

«Полностью переход к импортозамещению в отрасли, по оценкам РЭО, при соответствующем государственном стимулировании может занять от одного года до двух лет», — сказал Олег Шияновский.