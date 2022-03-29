Доля отечественных динамических сепараторов на мусороперерабатывающих заводах достигла 80%

Доля барабанных и роторных сепараторов отечественного производства достигла 80% на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Как сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, речь идет об оборудовании, которое предназначено для отсева органической фракции твердых коммунальных отходов (ТКО) для последующего компостирования, а также примесей, загрязняющих вторичные ресурсы.

«В связи с новыми экономическими условиями проводится дополнительный анализ импортозамещения в отрасли обращения с ТКО. По нашим данным, значительная часть технологических линий объектов обработки ТКО обеспечена российским оборудованием. На объектах обработки широко используются барабанные и роторные сепараторы. Они предназначены прежде всего для отсева органической фракции ТКО для последующего компостирования, а также примесей, загрязняющих вторичные материальные ресурсы (ВМР) — таких, как грунт, песок, мелкие фракции стекла и прочие мелкие фракции. Доля импорта среди данного оборудования не превышает 20%», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

ППК «Российский экологический оператор» ежегодно проводит работу по инвентаризации используемых в настоящее время технологий по обращению с ТКО в Российской Федерации, указал директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский. «Значительная часть технологических линий объектов обработки ТКО в части динамических сепараторов обеспечена российским оборудованием. Из года в год отмечается постепенное увеличение доли используемого отечественного оборудования. На современных автоматизированных объектах обработки ТКО применяются комплексы высокотехнологического оборудования для эффективной обработки отходов», — отметил Олег Шияновский.

Ранее РЭО сообщал, что импортозамещение конвейеров на объектах обращения с ТКО достигло 89%. А на отдельных объектах обработки применение конвейерного оборудования отечественного производства достигает 100%.