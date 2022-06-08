Доля отечественного стеклобоя на рынке переработки отходов достигла 85%

В 2021 году импорт стеклобоя в Россию составил порядка 60 тысяч тонн. Основными странами-поставщиками являлись Республика Беларусь (67%), Казахстан (10%). На совокупную долю стран Евросоюза приходилось порядка 19% от импортных поставок.

«По данным РЭО, переработка отходов стекла в 2021 году составила порядка 400 тысяч тонн. Таким образом, на долю импортного сырья пришлось всего 15%, включая долю стран Евросоюза — 3%. В нынешних реалиях это очень небольшая цифра, означающая, что Россия не испытывает значительной потребности в импортном стеклобое и может заместить его при развитии сбора и мощностей по подготовке сырья», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций. Именно столько приходилось на импортное сырьё. В основном, из текстиля производят ветошь.

«В части переработки стекольных отходов мы видим существенную проблему в низкой маржинальности такого бизнеса. Как правило, рентабельность не превышает в лучшем случае 5-8%. Предприятия по подготовке стеклобоя в настоящее время работают на устаревшем или бывшем в употреблении оборудовании с низкой производительностью и не имеют дополнительных средств для его обновления. Наиболее эффективным решением видится внесение изменений в механизм расширенной ответственности производителей, которые позволят быстро создать более привлекательные условия для бизнеса по утилизации отходов», — добавил директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов.

В частности, в рамках обсуждаемых в настоящее время изменений института расширенной ответственности производителей (РОП) предполагается доводить средства экосбора непосредственно до утилизаторов. РЭО разрабатывает соответствующий порядок доведения средств.

Действующая в России модель РОП ограничивает развитие отрасли по переработке отходов, многие инвесторы не заинтересованы вкладываться в предприятия ввиду экономической нецелесообразности.

Слабое развитие отрасли утилизации связано в первую очередь с низкой действующей ставкой экологического сбора — 2 564 рублей за тонну, установленной ещё в 2016 году, которая, очевидно, не соответствует текущим затратам по обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка и утилизация упаковки из стекла).

Кроме того, существенной проблемой является использование производителями, импортёрами товаров и их ассоциациями так называемых рыночных механизмов, позволяющих уменьшать стоимость услуг утилизации отходов. При условии использования обозначенных механизмов со стороны производителей и импортёров товаров, такая деятельность становится нерентабельной.