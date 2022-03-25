Доля отечественного конвейерного оборудования на объектах обработки ТКО к концу 2021 года достигла 89%

Конвейерное оборудование в большинстве своем представлено в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) российского производства. Как сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, доля импорта среди этих видов оборудования достигает лишь 11%.

«В связи с новыми экономическими условиями остро встал вопрос импортозамещения во всех отраслях российской экономики. Что касается сферы обращения с ТКО, то на действующих объектах обработки ТКО достаточно высокие показатели импортозамещения. Применение конвейерного оборудования отечественного производства на отдельных объектах обработки достигает 100%, а в целом по России показатель составляет 89%. Хочу подчеркнуть, что РЭО ведет работу по вопросам импортозамещения с момента создания публично-правовой компании. В данный момент идет подготовка предложений по мерам поддержки отечественных производителей для интенсификации выпуска импортозамещающего оборудования для обращения с ТКО», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Конвейеры — необходимое оборудование для полноценной работы мусоросортировочных комплексов, указали в РЭО. Существует множество типов конвейерного оборудования, к ним относятся ленточные, цепные и скребковые конвейеры, они также отличаются по разновидностям. Функционально это могут быть конвейеры контрольной сортировки, перегрузочные, конвейеры-дозаторы, реверсивные и сортировочные конвейеры.

К примеру, за сортировочным конвейером работают люди, которые стоят по обеим сторонам устройства. Работники отбирают крупные фракции, пленку, крупногабаритные отходы, стекло — все, что может навредить автоматике. Именно через ленту такого сортировочного конвейера отходы попадают на сепараторы (барабанный грохот, оптический, магнитный, вихретоковый и баллистический сепараторы). Там отходы проходят дополнительный отбор, позволяющий выделить вторичное сырье из общего потока.

Ранее в РЭО озвучили, какие виды оборудования являются приоритетными для импортозамещения в сфере обработки ТКО. В перечень вошли сепараторы оптический, баллистический и вихретоковый, которые используются для отделения пригодного для переработки вторсырья из общего потока отходов. Доля импорта по данным видам оборудования составила 100%.