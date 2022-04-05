Доля отечественного измерительного оборудования на мусоросортировочных заводах достигла 91%



Почти все измерительное оборудование на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России отечественного производства, доля импорта составляет лишь 9%. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.



«Согласно законодательству, все объекты обращения с ТКО должны быть оборудованы системой весового контроля. Это измерительное оборудование необходимо для взвешивания автотранспорта, перевозящего отходы. Весовой контроль мусоровозов осуществляется при въезде и выезде на объект сортировки. Таким образом оценивается масса поступающих ТКО. Сравнение поступающей массы ТКО с массой отобранных вторичных компонентов позволяет оценить эффективность работы объекта сортировки.п. По нашим данным, доля отечественного измерительного оборудования на объектах обращения с ТКО составила 91%. Это самый высокий показатель импортозамещения среди оборудования в отрасли», — сообщил Денис Буцаев.



Ранее РЭО рассказывал об эксперименте в системе прослеживаемости в Нижегородской области. Камеры устанавливают на мусоровозы и на линии сортировки, датчики весового контроля — на баки и на объектах сортировки. Эксперимент должен помочь отследить полный цикл движения отходов, как меняется вес отходов, какой объем ТКО попадает на объект. В рамках эксперимента РЭО собирает данные с датчиков и видеокамер, а также другие показатели, относящиеся к ТКО, компонует их в единую систему и проводит анализ.



«На современных объектах обработки и утилизации ТКО применяются различные виды оборудования. ППК РЭО ежегодно проводит инвентаризацию технологий, которые применяются на объектах обращения с ТКО в России. На большинстве технологических линий объектов обработки ТКО установлено российское оборудование, его доля увеличивается с каждым годом», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.



Среди прочих типов используемого оборудования высокие показатели по импортозамещению отмечаются среди динамических сепараторов, указали в РЭО. Доля барабанных и роторных сепараторов отечественного производства на мусоросортировочных заводах достигла 80%. Конвейерное оборудование также достигло высокого уровня импортозамещения, сообщал РЭО. На объектах обращения с ТКО этот показатель достиг 89%, а на отдельных объектах обработки — 100%.