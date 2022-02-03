Доля осведомленных о регоператорах россиян выросла почти в четыре раза за три года

Информированность россиян об институте региональных операторов выросла за два года с 19 до 73%, показал опрос Российского экологического оператора.

«Проведенный в конце 2021 года опрос показал высокую осведомленность россиян о работе региональных операторов. 73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. Таким образом, количество осведомленных о регоператорах россиян выросло практически в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в России со стартом мусорной реформы На сегодняшний день на территории Российской Федерации определены 287 зон деятельности региональных операторов, выбрано 183 региональных оператора. В целом, можно говорить, что имеется позитивный тренд на осведомленность населения о функционировании реформы обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Для сравнения — в 2019 году большинство респондентов не слышали и не знали про регоператоров. Тогда 57% россиян не были в курсе, кто такие регоператоры, а 22,6% никогда не слышали об их существовании.

По данным РЭО, больше всего знающих о работе регоператора россиян живет в Калининградской, Смоленской областях и Ненецком автономном округе. В этих регионах их количество доходит до 86% от населения. При этом в некоторых регионах люди более осведомлены о деятельности регоператора из-за возникающих проблем в его работе.

«В „топ“ регионов по осведомленности вошли Калининградская, Смоленская области, Ненецкий автономный округ (86%), а также Бурятия, Магаданская, Омская, Оренбургская области и Забайкальский край (84%). Мы видим, что здесь люди информированы хорошо, но информированность об институте регоператора особенно высока в тех регионах, где мы видим проблемы в работе самого регоператора. Как правило, в регионах, где все стабильно и работает как часы, население не интересуется, почему и как все работает», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В процессе исследования было выявлено также, что 74% осведомленных о мусорной реформе россиян оценивают ее положительно, всего о ходе реформы знают 68% россиян. 48% опрошенных из соответствующей подгруппы воспринимают ее исключительно положительно, 26% относятся к ее реализации скорее положительно. Негативно относятся к проводимой реформе 20% россиян, которые знают о ее проведении, 6% затруднились с оценкой.

68% опрошенных заявили, что значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов в месте проживания нет. О полном отсутствии проблем с вывозом мусора заявил 41% опрошенных, о наличии незначительных проблем рассказали 27% респондентов. На серьезные проблемы с вывозом ТКО указали 17% участников исследования, еще 15% не смогли дать ответ на данный вопрос.

Опрос проходил в рамках исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом. Цель исследования — анализ эффективности мер по достижению целей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В телефонном опросе участвовали россияне старше 18 лет из 85 субъектов РФ. Опрос проводился методом CATI путем случайного отбора респондентов внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью не более 3,4% среди 30 205 респондентов (CATI — телефонный опрос с непосредственным вербальным контактом интервьюера и респондента).