Доля импортозамещения среди мусоровозов достигла 75%

Доля отечественных мусоровозов в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) достигла 75%, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Самые популярные марки транспорта для перевозки отходов в России — «КамАЗ», МАЗ и ГАЗ.

«Транспортирование является неотъемлемой частью отрасли обращения с ТКО. Перед РЭО стоит задача обеспечить прослеживаемость движения отходов от контейнера до сортировки и далее — до переработчика. Поэтому так важно, чтобы в новых экономических условиях были оптимальные решения для транспортировки ТКО. Необходимо повышать импортозамещение. На сегодняшний день количество мусоровозов отечественного производства достигает 75%. В тройку лидеров по популярности вошли такие бренды, как российские „КамАЗ“ и ГАЗ, а также минский МАЗ. С белорусскими партнерами мы уже давно работаем плотно. Регулярно проводим встречи, обмениваемся опытом. Что касается отечественных производителей, то здесь также у нас есть совместные проекты. Один из них касается как раз прослеживаемости движения отходов при помощи датчиков весового контроля и камер на мусоровозах», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Источник фото: РЭО

В России задействовано более 15 000 мусоровозов

По словам Буцаева, всего в стране задействовано в обслуживании 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. На самые популярные марки приходится 14 897 единиц техники, из них «КамАЗ» — 8410 (35,7%), МАЗ — 4021 (17,8%) и ГАЗ — 2466 (10,9%).

Источник фото: РЭО

Самые популярные марки мусоровозов в РФ

В РЭО подсчитали, сколько используется транспортных средств в каждом федеральном округе РФ. Больше всего — в Центральном (6789 ед.), наименьшее количество задействовано — в Северо-Кавказском федеральном округе (865 ед.).

Источник фото: РЭО

В ЦФО и ПФО задействовано больше всего мусоровозов

«При этом общая доля импортозамещения в каждом округе превышает 60−70%. В Центральном федеральном округе импортозамещение достигает 70%, в Приволжском — 89%, в Южном — 79%, в Северо-Западном — 61%, в Сибирском — 83%, в Уральском — 89%, в Дальневосточном — 71%, в Северо-Кавказском — 94%», — сообщил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Глава РЭО напомнил, что все мусоровозы должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС и проходить весовой контроль на въезде на полигоны и объекты сортировки. Одной из задач РЭО является обеление рынка от недобросовестных игроков, которые сбрасывают отходы на свалки, а не отвозят их на сортировки. РЭО работает над проектом в области цифровизации отрасли — системой прослеживаемости движения отходов. Мусоровозы начнут передавать данные со своих датчиков в систему учета отходов — электронную систему на базе государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). В рамках этой системы РЭО доработает прием данных телеметрии. Это позволит полностью прослеживать движение ТКО от места накопления до места обработки.