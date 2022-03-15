Доля импортозамещения на мусоросортировочных заводах достигла 80%

Доля отечественного оборудования для обработки твердых коммунальных отходов на предприятиях достигает от 65% до 100%. При этом, по оценкам Российского экологического оператора, полного импортозамещения оборудования для сортировки ТКО удастся достигнуть в течение одного-двух лет.

«Отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами продолжит развиваться в рамках нацпроекта „Экология“, согласно которому к 2030 году мы должны достигнуть высоких показателей по сортировке и снижению захоронения на полигонах. Доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составила 34,4%. На объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной. На наиболее распространенных линиях сортировки она достигает 0%, а на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами, — до 35%. Таким образом импортозамещение на некоторых линиях сортировки уже достигает 100%, что исключает зависимость России от импортного оборудования для обработки ТКО», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

При этом к началу реализации Реформы обращения с отходами в Российской Федерации в 2018 году доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО составляла 60%. С момента создания в 2019 году Российский экологический оператор ведет активную работу по стимулированию и развитию импортозамещения оборудования для отрасли обращения с ТКО.

Иная ситуация складывается на объектах по утилизации ТКО. Доля импорта оборудования на производственных линиях по утилизации ТКО варьируется от 0 до 100% в зависимости от видов утилизируемых отходов.

«Что касается утилизации, то сейчас на территории Российской Федерации начато значительное количество проектов по созданию отечественных производств импортозависимых видов оборудования для отрасли обращения с ТКО, в том числе при участии ППК „Российский экологический оператор“. В зависимости от направления сроки перехода могут быть разными, например, сложности возможны в сфере переработки полимеров. Но для исключения таких проблем следует вводить меры поддержки. Полностью переход к импортозамещению в отрасли, по оценкам РЭО, при соответствующем государственном стимулировании может занять от одного года до двух лет», — сказал директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский.

В РЭО указали, что для оперативного решения вопросов импортозамещения следует принять целевую государственную программу финансового стимулирования таких производств и обеспечить применение наиболее эффективных средств производства. К главным сдерживающим факторам развития отечественного производства оборудования для обращения с ТКО можно отнести высокие риски отсутствия гарантий сбыта планируемой к выпуску продукции, что в свою очередь требует введения соответствующих мер государственной финансовой поддержки потребителей такой продукции, добавили в РЭО.