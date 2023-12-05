Экология 05 декабря 2023, 15:28 Документальный фильм РЭО про циркулярную экономику покажут на выставке «Россия» РЭО

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Документальный фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?» Российского экологического оператора покажут 7 декабря на выставке «Россия» в Москве.

«В павильоне „Природоград“ состоится показ фильма „Что такое экономика замкнутого цикла?“, снятого РЭО совместно с Первым каналом. Он рассказывает о принципах циркулярной экономики, когда отход — это ценный ресурс, из которого можно создать что-то новое, вернуть в оборот и тем самым снизить объем отходов, захораниваемых на полигонах. В России действует федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“, в рамках которого строятся новые производства по переработке отходов и производству новой продукции из вторсырья, например, это экопромышленные парки в каждом федеральном округе. Уверен, зрителям будет интересно узнать больше о таком понятии, как экономика замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Премьера фильма РЭО об экономике замкнутого цикла состоялась в мае 2023 года на X Невском международном экологическом конгрессе. В фильме снялись вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители Правительства Краснодарского края.

«Съемки проходили на действующих объектах по обращению с отходами, на Байкале, в Арктике, на Черном море. Всего съемочная группа посетила 15 объектов, зрители увидят кадры с действующих предприятий по переработке пластика, макулатуры, электролома и текстиля. Свои комментарии для фильма дали известные экологи и представители власти», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Бесплатный показ фильма состоится в павильоне В «Природоград» на ВДНХ 7 декабря в 19:00. Вход открыт для всех желающих.