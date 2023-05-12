Экология 12 мая 2023, 15:33 Документальный фильм об экономике замкнутого цикла представят от РЭО на НМЭК

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В фильме снялись Виктория Абрамченко, Федор Конюхов, Николай Валуев, Юлия Высоцкая и другие.

Российский экологический оператор представит на X Невском международном экологическом конгрессе документальный фильм «Что такое экономика замкнутого цикла?», снятый совместно с Первым каналом.

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«Документальный фильм, созданный РЭО совместно с Первым каналом, рассказывает о том, что из себя представляет экономика замкнутого цикла, о российском опыте утилизации отходов, практиках других стран. Съемочная группа посетила около 15 объектов по обращению с отходами, были взяты интервью у известных экологов и представителей власти. Телепроект можно считать поистине масштабным. И мы надеемся, что благодаря нему многие узнают больше об отрасли и о том, как внести свой вклад в сохранение нашей страны и планеты», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В фильме путешественник Федор Конюхов рассказывает, с какими проблемами он столкнулся в своих многочисленных путешествиях по миру и в Арктической зоне России. Среди других героев фильма отметились депутаты Николай Валуев и Вячеслав Фетисов, актрисы Анна Банщикова и Юлия Высоцкая, а также представители исполнительной власти — вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители Правительства Краснодарского края.

«Съемки проходили на Байкале, в Арктике, на Черном море. При создании фильма использовались кадры с действующих предприятий по переработке пластика, макулатуры, электролома, текстиля. Мы хотели показать, что уже сейчас в нашей стране есть компании, которые работают в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, когда отход становится вторсырьем и возвращается в оборот. Но также мы показали зарубежные практики, зрители узнают, как обстоят дела в ОАЭ и Турции», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

В 2023 году Невский международный экологический конгресс пройдет 25–26 мая. В рамках Конгресса РЭО организует ряд экологических мероприятий, среди которых показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская переработки.