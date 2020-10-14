Доктор наук объяснил нашествие азиатских божьих коровок в Белгородской области

Жители Белгородской области рассказали о массовом нашествии божьих коровок. Доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус объяснил «360», что речь идет об арлекине, или азиатской божьей коровке, ее изначальная страна обитания — Китай.

Божья коровка-арлекин, ее еще называют азиатская божья коровка. Для человека она неприятна. Когда они скапливаются в помещениях, то могут вызывать аллергические реакции. Но в общем для человека существо безвредное Илья Захаров-Гезехус доктор биологических наук.

По его словам, азиатскую божью коровку в 1980-х годах привезли в США из Китая. Она расползлась по всем штатам и заняла юг Канады.

«В начале 2000-х годов из США она попала в Западную Европу. Из Бельгии, Франции стала двигаться на восток. В 2010 году я обнаружил ее в Калининграде, в 2015 году было первое в небольшом масштабе размножение в Москве. В этом году вспышка размножения в Москве. Но в Москве не в таких масштабах, как в Белгороде», — отметил ученый.

Он добавил, что активное размножение организмов носит название «волна жизни». Речь идет о том, что любые живые существа, в особенности насекомые, время от времени начинают активно размножаться. Это связано с благоприятными условиями. В первую очередь с климатом. Биолог помнит размножение других видов божьих коровок в 1975 году и в начале 1990-х.

«Китайская божья коровка наиболее жизнеспособна, более агрессивна и может вытеснять местных коровок. Видимо, такая волна размножения будет продолжаться один-два года», — заметил Илья Захаров-Гезехус.

Он добавил, что арлекин может вредить плодам винограда. В остальном никакого ущерба сельскому хозяйству он не наносит.

Ранее в Белгородской области сообщили, что азиатская божья коровка заполонила балконы, стены, подоконники и окна местных жителей. Нашествие насекомых произошло в Белгороде и Белгородском районе, Борисовке, Ближней Игуменке, Ивне, Шебекине, Строителе, Яковлеве. Об этом написал Telegram-канал «Белгород №1».

Издание отметило, что впервые присутствие арлекина в Белгородской области заметили в 2013 году.