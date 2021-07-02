Доказана нулевая отбираемость неэкологичной упаковки

Неэкологичная упаковка показала нулевую отбираемость на сортировках. Российский экологический оператор запросил информацию по отбираемости неэкологичной упаковки у сортировочных предприятий. Выяснилось, что 27 из 28 типов упаковке не отбираются совсем.

Недавно Российский экологический оператор направил в Минпромторг и Минприроды перечень неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки. Перечень не про запрет и уж тем более не про исключение товаров из оборота. Перечень — это список из 28 наименований «неэкологичных» товаров и упаковки. Переработка этих товаров и упаковки крайне сложна или вовсе не возможна. Между тем, в РЭО подчеркнули, что в большинстве случаев для них сейчас есть или уже разрабатываются более экологичные альтернативы.

«Как определить экологичную упаковку? Оценить возможность ее переработки: перерабатывается или нет, сколько раз перерабатывается, насколько легко извлекается из общего количества отходов — раз. Ответить на вопрос, были ли при ее производстве использованы вторичные ресурсы, и если были — в каком количестве — два. То есть мы хотим прийти к ситуации, когда производители товаров при их упаковывании будут задаваться этими двумя вопросами, оценивать вред, который та или иная упаковка нанесет окружающей среде, и нести за это ответственность. В том числе — финансовую», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Для полноты картины РЭО запросил информацию у сортировочных предприятий об отбираемости перечисленных в списке товаров и упаковки. Выяснилось, что 27 из 28 видов товаров и упаковки на сортировочных линиях имеют нулевые показатели отбираемости, то есть не сортируются совсем. Напомним, в числе таких предметов различные виды упаковки (дойпак, флоупак, бэг-ин-бокс и т. д.), одноразовая посуда, мелкие предметы вроде трубочек, ватных палочек и саше-пакетов, ложементы из пенопласта для транспортировки товаров и многое другое.

«Все товары и упаковка, представленные в перечне, — пластиковые. А пластик, как известно, разлагается сотни лет, нанося вред окружающей среде в том числе продуктом своего разложения — микропластиком. Мы видим катастрофическую ситуацию — большая часть пластиковой упаковки и товаров — абсолютно бесполезна, не отсортировывается, обречена лежать на полигонах и загрязнять все вокруг, тогда как уже есть экологичные аналоги, переход на которые в большинстве случаев будет даже незаметен обычному потребителю», — подчернул Денис Буцаев.

Единственным типом упаковки из списка, который отбирали из общего объема отходов сортировочные предприятия, оказались непрозрачные и цветные ПЭТ бутылки.

«Пластик пластику рознь. И сама по себе ПЭТ-бутылка — это очень удачное вторсырье. Из нее можно произвести как бутылку повторно, так и мебель, одежду, предметы быта и многое другое. Потенциал использования ПЭТ как вторсырья поистине безграничен. На данный момент в России перерабатываются ПЭТ-бутылки прозрачного, голубого, зелёного или коричневого цветов. Но прозрачные бутылки — это наиболее ценный ресурс. Из-за отсутствия цвета возможности переработки заметно увеличиваются. Бутылки редких цветов: неоновых, чёрного цвета — не переработать вообще. Не потому что нет технологии, а потому что из-за непопулярности их очень тяжело накапливать», — пояснил Денис Буцаев.

По словам Дениса Буцаева, переход на экологичные материалы необходим, потому что одна из наших важнейших задач в рамках глобальной цели — формирования в России экономики замкнутого цикла — сократить образование отходов.

«Эта задача решается в том числе за счет ограничения оборота „неэкологичной“ упаковки и товаров, абсолютно бесполезных в плане переработки. И опять же — важно, о переработке какого пластика мы говорим: о прозрачной бутылке ПЭТ, у которой фантастический потенциал в качестве вторичного сырья, или о пластиковых трубочках, которые невозможно отсортировать из общего объема отходов, а значит, их жизненный цикл закончится либо на полигоне, либо где-нибудь в Мировом океане», — заключил Денис Буцаев.