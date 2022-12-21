Экология 21 декабря 2022, 12:24 Добровольцы акции «Миллион — Родине!» собрали более 73000 тонн макулатуры

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Полмиллиона килограммов макулатуры собрали волонтеры в рамках акции «Миллион — Родине!», а еще 73 тысячи килограммов добавили представители бизнеса. Макулатура, сданная в рамках акции, отправлена на 72 завода, которые занимаются ее заготовкой и переработкой, а деньги, которые получили за макулатуру волонтеры, будут направлены на благотворительные цели. Общее число участников достигло 83 тысяч человек.

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«Наши волонтеры собрали 500 тонн макулатуры — это суммарно миллион рублей. Все деньги пошли на благотворительные цели. Удалось закупить необходимые для детского дома в Луганске вещи: бытовая техника для пищевого блока, мебель для спальных комнат, а также оснащение детской и спортивной площадки. Ответственное и осознанное потребление помогает не только экологии, но и тем, кому особенно нужна помощь. В свою очередь, из собранного вторичного сырья будут изготовлены гофрокартон и гофроящики, упаковочный и книжный картон, оберточная бумага, лотки для яиц и другие предметы. Суммарно на переработку, благодаря участию в акции 83 тысяч волонтеров, представителей бизнеса и населения, ушло порядка 73,5 тысяч тонн макулатуры.Сбор макулатуры наверняка сплотил вашу семью, став общей задачей. Вы с азартом искали у родителей ненужные коробки, оставшиеся после покупок, перебирали с дедушкой его старые газеты, откладывали исписанные блокноты с младшим братом или сестрой. Старшее поколение не могло не поддержать вашу инициативу, ведь когда-то в юности мамы и папы точно так же участвовали в соревнованиях по сбору макулатуры. Акция „Миллион — Родине“ впервые стартовала в сентябре 1974 года. Тогда советским школьникам удалось собрать миллион тонн макулатуры за 6 лет», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Передача подарков в Луганск запланирована на 23 декабря с визитом в детский дом и программой от волонтеров-экологов для воспитанников учреждения.

К акции «Миллион — Родине!» присоединилось большое количество людей. Многие из них помнят свое участие в сборе вторсырья во времена СССР и с особым теплом отзывались об акции, вспоминая памятные значки, которые им выдавались за участие в акции, а также подарки школе. Например — школьный автобус.

«Интересная ситуация произошла в Республике Коми, в городе Печоре. Там проблема с транспортной доступностью и, следовательно, затруднен вывоз вторсырья. В город добираются через речной паром. Однако студенты местного промышленно-экономического техникума все равно присоединились к акции, собрав 3333 кг, и сейчас ждут, когда застынет ледяная переправа, чтобы по застывшей реке пустили большегрузы и к ним приехали за вывозом макулатуры», — поделился директор PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.

Наиболее активное участие в акции приняли жители Краснодарского края. По количеству собранного вторсырья регион на первом месте среди субъектов. Также в нем прошло более 120 экологических акций, в рамках которых удалось собрать до 300-400 кг. Особенно активно присоединились студенты Кубанского Государственного медицинского университета — там волонтеры проводили агитацию среди населения, приходили в дома, квартиры и приглашали сдать бумажное сырье для акции. Всего они собрали порядка 8005 кг макулатуры.

Акция проходила по инициативе Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, президентская платформа «Россия — страна возможностей», «Лига переработчиков макулатуры» и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».