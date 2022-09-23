До окончания приема заявок на «Зеленую премию» осталась одна неделя | 360°

Экология 23 сентября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber До окончания приема заявок на «Зеленую премию» осталась одна неделя

Читать 360tv в

Прием заявок на «Зеленую премию» завершится через одну неделю, 30 сентября, сообщил Российский экологический оператор. Жюри конкурса отберет проекты в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами. Уже получено более 1000 заявок.

«Остается всего неделя до завершения приема заявок на „Зеленую премию“. Количество заявок растет с каждым днем, и их число уже перевалило за 1000. Жюри отберет лучшие проекты по шести номинациям. Принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица. Важно, чтобы проекты подпадали под критерии отбора. К ним относятся результаты, к которым привел проект, его масштаб, насколько оригинальна идея. Также при отборе обращают внимание на возможность дальнейшего развития проекта и то, как в него вовлечены граждане. „Зеленую премию“ РЭО проводит в рамках просветительской работы, которая является неотъемлемой составляющей реформы обращения с отходами», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Заявки могут подать активисты, волонтеры, неравнодушные граждане, блогеры, общественные организации, корпорации. В рамках рейтинга регионов, который проводится на основе методологии РЭО, принимаются заявки от субъектов РФ. Конкурс включается в себя шесть номинаций «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».

«Победители смогут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, PR-поддержку и, конечно, ценные призы и общественное признание. Предусмотрены денежные призы общей суммой 3,45 миллиона рублей. Но главное, что участники получат возможность реализовать свой проект в рамках Российской экологической недели. А это в свою очередь может дать старт реализации инициативы в масштабах страны», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта.

0 0 0 0 0 0