Москвичам посоветовали не ждать бабье лето на этой неделе | 360°

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Москвичам посоветовали не ждать бабье лето на этой неделе

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: бабье лето с 19 по 25 сентября в Москве не ожидается

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Москвичей и гостей столицы на наступившей неделе ждет пасмурная погода, но будет достаточно тепло. Днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне +11…+16 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До конца недели бабьего лета не видно. Оно не приходит по заказу, к сожалению. Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

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Первые два дня недели в Москве, как отметил синоптик, будут очень хмурые, дождливые, но при этом теплые. Почва не будет сильно прогреваться днем и остывать ночью из-за плотной облачности. А значит, в течение суток температура воздуха будет примерно одинаковая.

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В среду днем погода в столице будет «примерно такая же», а в ночное время суток показатели столбиков термометра пойдут вниз. Ночью прогнозируется +6…+8 градусов, днем температура воздуха прогреется до +12…+14 градусов. Осадки сохранятся.

С четверга и до конца недели ночью температура будет еще ниже — +3…+8 градусов, в дневные часы столбики термометров покажут отметки в +11…+16 градусов. В столице будет облачно с редкими прояснениями, местами возможен совсем небольшой дождь, отметил Вильфанд.

Гидрометцентр РФ

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