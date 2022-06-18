До 95% полезных компонентов будут извлекать из электронных отходов в России

Российский экологический оператор и Акционерное общество «Корпорация ЭКОПОЛИС» договорились о взаимодействии в области построения экономики замкнутого цикла. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и Генеральный директор АО «Корпорация Экополис» Сидоров Игорь.

«Ежегодно в России образуется порядка 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), 5% из которых должным образом перерабатывается, остальные 95% либо используются в составе лома черных металлов, либо захораниваются, что в любом случае наносит вред окружающей среде, а также приводит к потере ценных вторичных ресурсов, что в условиях внешнего санкционного давления и дефицита отдельных электронных компонентов в России просто недопустимо. Корпорация ЭКОПОЛИС на сегодняшний день является самым современным комплексом предприятий по утилизации ОЭЭО, включающем заводы по переработке ОЭЭО, переработке корпусных пластиков, печатных плат и цветных металлов. Корпорацией было проинвестировано 8 млрд рублей в создание комплекса с наиболее передовым оборудованием по переработке, что делает его по-сути уникальным предприятием в России, позволяющим извлекать до 95% полезных фракций. Соглашение позволит выработать предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования всего жизненного цикла товара от производства до утилизации, а также участвовать в совместных проектах в области утилизации ОЭЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Рынок утилизации отходов ОЭЭО характеризуется значительным количеством недобросовестных утилизаторов, что приводит за счет недостаточной глубины переработки, к увеличению объема захораниваемых токсичных отходов и росту незаконных свалок. К ценным вторичным ресурсам, которые теряются из-за захоронения, относятся благородные металлы, цветные металлы, редкоземельные металлы, вторичные пластики, включая ABS (акрилонитрил бутадиен стирол), PS (полистирол) и PP (полипропилен).

В рамках соглашения с АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» также предусмотрена работа по подготовке и реализации проектов, в том числе по обучению и повышению квалификации специалистов, а также обмен информацией и опытом по передовым кооперационным практикам в области экономики замкнутого цикла и реализации норм законодательства в области обращения с отходами.