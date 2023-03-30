Экология 30 марта 2023, 14:20 До 80 тысяч тонн отходов будет перерабатывать экопромышленный парк в Московской области

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Среди них отходы стекла, древесины, резины и органические отходы

Предприятия экопромышленного парка в Московской области будут перерабатывать до 80 тысяч тонн вторичных ресурсов. Реализацию проектов резидентов поддержит Российский экологический оператор за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

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«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ по всей станет будет построено 8 экопромышленных парков, один из них расположится в Московской области. Желание стать резидентами уже выразило несколько компаний, занимающихся утилизацией отходов древесины, стекла, органики и резины. Мощность переработки на этих предприятиях может составить до 80 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в настоящий момент осуществляют предпроектные исследования и сбор информации для проектирования производственных объектов. Резидентам доступны меры поддержки, предлагаемые РЭО для финансирования инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Также резиденты экопромышленного парка могут получать льготы и иные меры государственной поддержки, определенные нормативно-правовыми актами Московской области и Российской Федерации.

Потенциальные резиденты готовы создать предприятия по утилизации отходов древесины (мощностью до 5 тысяч тонн в год с производством топливных гранул и брикетов), резино-технических изделий (мощностью до 5 тысяч тонн в год с производством резиновой крошки, чипсы и плитки), отходов стекла (мощностью до 15 тысяч тонн в год с производством стеклянной крошки и интерьерной плитки), органических отходов (мощностью до 55 тысяч тонн в год с производством белковой кормовой добавки, органического удобрения и энтомологического жира).

«С начала реализации реформы по обращению с отходами с 2019 года на территории Московской области с помощью созданных нами 11 КПО и пунктов приема крупногабаритных отходов от населения „Мегабак“ отобрано более 9,5 млн тонн вторичного сырья пригодного для переработки. После запуска всех предприятий экопромышленного парка большая часть вторичного сырья будет перенаправлена новым переработчикам, что позволит сделать еще один шаг на пути создания в Подмосковье экономики „замкнутого цикла“, — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В соответствии со сроками федерального проекта разработана проектная документация на объекты инфраструктуры экопромышленных парков. В настоящий момент осуществляется государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 резиденты экопромышленного парка могут осуществлять деятельность по утилизации, обработке, обезвреживанию отходов, вторичных ресурсов и производству промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Московской области, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.