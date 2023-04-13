Экология 13 апреля 2023, 10:13 До 70 тысяч тонн отходов сможет перерабатывать экопромышленный парк в Краснодарском крае

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Предприятия будут принимать на переработку бумагу, стекло и пластик

Предприятия экопромышленного парка в Краснодарском крае будут перерабатывать до 70 тысяч тонн вторичных ресурсов, среди которых бумага, стекло и пластик. Российский экологический оператор профинансирует проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

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«Краснодарский край станет еще одним регионом, где в рамках федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ будет построен экопромышленный парк. Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств. Напомню, что РЭО предоставляет резидентам меры поддержки — финансирование инвестпроектов за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Резиденты парка также могут рассчитывать на льготы и другие меры господдержки, определенные нормативно-правовыми актами Краснодарского края и РФ.

Потенциальные резиденты готовы создать предприятия по утилизации отходов пластика (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством полимерных гранул), бумаги (мощностью 20 тысяч тонн в год с производством флютинга для производства картона) и отходов стекла (мощностью 30 тысяч тонн в год с производством товарного стеклобоя).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 резиденты экопромышленного парка могут осуществлять деятельность по утилизации, обработке, обезвреживанию отходов, вторичных ресурсов и производству промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того, чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компании необходимо заключить с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» договор аренды земельного участка в целях организации и ведения промышленного производства.

На объекты инфраструктуры экопромышленных парков уже разработана проектная документация, по которой уже проводится государственная экспертиза.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском крае, Московской области, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Все экопромышленные парки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.