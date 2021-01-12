Синоптики пообещали москвичам морозы до -24 градусов

Ночная температура в Москве к середине недели опустится до -24 градусов. Днем 16 января ожидаются морозы до 20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил ТАСС, что уже ночью 13 января прогнозируется -14-19 градусов мороза. Местами — до -24 градусов. «Дальше теплеть существенно не будет: ночная температура будет -15…-20 градусов и ниже, днем тоже жары не ожидается», — заявил синоптик. Похолодание усилится 15 января, днем температура снизится до -19 градусов. Ранее Вильфанд предупредил москвичей о «трескучих морозах» в ближайшую неделю.