«Желтый» уровень опасности в Москве продлили из-за гололедицы до 10 февраля

Желтый уровень погодной опасности в московском регионе продлили до полудня 10 февраля. Его ввели из-за гололедицы.

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Гололедица. Период предупреждения до 12:00 10 февраля», — сказано в сообщении.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что на текущей неделе ночью температура в Москве опустится до -27…-25 градусов, а в Московской области до -30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что холоднее всего будет ночью 9 и 10 февраля — причиной тому адвекция воздушных масс из самых холодных регионов азиатской части России и радиационное выхолаживание — процесс понижения температуры поверхности с помощью теплового излучения. Из-за этого столбик термометра опустится еще на несколько градусов.

При этом днем будет не настолько холодно: 9 февраля в столичном регионе будет -16…-14 градусов, а 10 февраля — -14…-12 градусов.