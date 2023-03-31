Экология 31 марта 2023, 12:08 ДНР направила на захоронение более 627 тысяч тонн ТКО

Читать 360tv в

В регионе планируется запуск экотехнопарка и 3 КПО мощностью 720 тысяч тонн в год.

Порядка 627 тысяч тонн ТКО в прошлом году отправила на захоронение ДНР. Вдвое сократить этот показатель и обеспечить 100%-ную обработку позволит запуск экотехнопарка и трех комплексных объектов обращения с отходами, в том числе ТКО, суммарной мощностью 720 тыс. тонн в год. Проект территориальной схемы по обращению с отходами ДНР совместно уже разработали Российский экологический оператор и органы исполнительной власти республики. Сейчас он проходит процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации.

Реклама

Предварительно в новых регионах планируется создать в общей сложности шесть комплексных объектов мощностью 1,4 млн тонн в год. Они обеспечат полный производственный цикл — от сортировки и утилизации до размещения отходов.

«На текущем этапе важно максимально снизить процент захоронения и перевести как можно больший объем в русло переработки. Эта цель вполне достижима, главное — создать инфраструктуру. По итогам 2022 года по остальным регионам страны на переработку было направлено 50,2%, на утилизацию и во вторичный оборот — 12%. В процессе работы в ДНР также должны быть достигнуты ключевые показатели отрасли в части создания устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и двукратное снижение объема отходов, направляемых на полигоны. Таковы ориентиры, отраженные в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“. В целом мы рассчитываем, что с запуском данных объектов потребность региона в мощностях по обращению с ТКО закроется полностью», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Территориальная схема обращения с отходами для ДНР смоделирована с применением ПО и ИТ-решений РЭО. Ее разработка ведется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2023 г. № 255 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Схема ДНР войдет в глобальную Федеральную схему из 1240 объектов по обращению с ТКО. Она утверждена в 2022 году и включает все объекты, которые будут построены в стране до 2030 года с поддержкой государства, в том числе с привлечением инвестиций РЭО. Электронная модель федеральной схемы будет дополнена информацией по новым субъектам Российской Федерации.