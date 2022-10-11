Мусорная реформа в ДНР и ЛНР начнется в 2023 году | 360°

Экология 11 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Мусорная реформа в ДНР и ЛНР начнется в 2023 году

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Разработка территориальных схем обращения с отходами в Донецкой и Луганской народных республиках завершится в 2023 году, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. После этого там можно будет приступить к созданию объектов обработки и утилизации отходов. В Херсонскую и Запорожскую области поставят мусоровозы и баки.

«У нас сегодня идет работа по построению территориальной схемы ДНР, мы думаем, что закончим ее к первому кварталу следующего года. Она будет рабочей, с электронной моделью. После ее утверждения регионом мы сможем предлагать строительство соответствующих объектов инфраструктуры. Сегодня регион готовит техническое задание на проектирование первых объектов. По ЛНР такая работа только началась, думаю, что территориальная схема будет готова в третьем квартале следующего года», — сказал Денис Буцаев.

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РЭО уже поставил в ДНР 70 мусоровозов и шесть тысяч мусорных баков. В Херсонскую и Запорожскую области также будет поставлена спецтехники и контейнеры до конца года. В 2023-м начнется подготовка нормативной и технологической базы для начала реформы.

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