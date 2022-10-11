Мусорная реформа в ДНР и ЛНР начнется в 2023 году | 360°

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Мир
11 октября 2022, 16:24
США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти
Общество
11 октября 2022, 16:23
Захарова напомнила о жестких ответах на попытки нанести вред инфраструктуре России
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Важное
11 октября 2022, 16:22
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг
Подмосковье
11 октября 2022, 16:20
Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске
Мир
11 октября 2022, 16:19
НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие
Подмосковье
11 октября 2022, 16:19
Названо количество свободных вакансий в Подмосковье
Важное
11 октября 2022, 16:18
НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры
Подмосковье
11 октября 2022, 16:13
Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме
Власть
11 октября 2022, 16:01
Захарова назвала главные цели киевского режима