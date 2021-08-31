Названы самый холодный и самый жаркий дни лета в Москве

Метеорологи изучили данные о погоде за последние три месяца. Они выяснили, каким выдалось это лето в столице. Оказалось, что самый холодный и самый жаркий день были в июне.

Информацию о погоде в Москве изучили метеорологи «Яндекс.Погоды». По их словам, лето выдалось довольно жарким, так как среднемесячная температура была выше нормы. Самым жарким оказался июль. В этом месяце средний температурный максимум достиг +25,3 градуса. Такое значение было на 1,3 градуса теплее обычного.

Больше всего температурных рекордов зафиксировали в июне. Жарче всего было 23 июня +34,8 градуса. В этот день температура побила месячный рекорд более чем столетней давности. Но и самый холодный день лета пришелся тоже на июнь. В первый день месяца столбики термометров показали всего +17,5 градуса. Накануне была самая холодная ночь, когда температура упала до +4 градусов.

Источник фото: «Яндекс.Погода»

Август выдался самым дождливым месяцем. Всего выпало 97 миллиметров осадков, что на 15 миллиметров выше нормы. Среднемесячная температура оказалась на 1,4 градуса выше нормы. Она составила +23,4 градуса.

Эти летом похожая погода была в США, Болгарии и Австрии. Столичный июнь был похож на Колорадо-Спрингс, а погода в июле походила на погоду в Софии, а август в Москве был похож на август в Вене.