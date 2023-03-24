Экология 24 марта 2023, 17:07 «Дни Эколят» пройдут на X Невском международном экологическом конгрессе

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Тематические мероприятия «Дни Эколят» пройдут для учащихся Петербурга в рамках X Невского международного экологического конгресса 25 и 26 мая. Мероприятия направлены на формирование экологической культуры школьников. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев примет участие в мероприятии.

«В России все больше запускается проектов, направленных на развитие экологической культуры среди детей и молодежи. Важно, чтобы у них формировалась определенная система ценностей и навыков грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К ним относится умение раздельно собирать отходы, повторно материалы. И, конечно, государство, в том числе РЭО как институт развития, поддерживает проекты, направленные на развитие у детей потребности принимать участие в природоохранной и экологической деятельности», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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25 мая состоятся два мероприятия, которые касаются одной из важнейших экологических проблем современного общества — проблемы отходов. В эколого-биологическом центре «Крестовский остров» состоится Международный открытый урок по грамотному обращению с твердыми коммунальными отходами с участием 100 школьников.

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В мероприятии также примут участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, сенатор Российской Федерации от Республики Башкортостан Лилия Гумерова, представители Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, руководители эколого-биологического центра «Крестовский остров».

На городском празднике для школьников «Эколята Санкт-Петербурга встречают лето» более 200 школьников примут участие в игровых просветительских занятиях. Эти занятия помогут формированию у детей представления об отходах, сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), развитию умений сортировать мусор и потребности соблюдать чистоту.

26 мая 2023 года состоится встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко с молодыми защитниками природы на стенде «Эколят» в Таврическом дворце. А в ходе главного мероприятия Конгресса — пленарного заседания — состоится церемония посвящения ребят в «Эколята».

«Традиционно наши встречи с молодыми защитниками природы — это всегда диалог о том, что нужно сегодня, понимание, чем живет молодежь, это всегда инициативы, которые помогают развиваться этому движению. И конечно, теплые, светлые и радостные минуты общения с нашими детьми, которые стараются защитить природу и сделать наш мир лучше», — заявила Татьяна Гигель, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия — территория „Эколят — Молодых защитников Природы“.

Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» направлен на формирование у учащихся начальных классов экологической культуры и культуры природолюбия и является новым инновационным инструментарием развития дополнительного образования эколого-биологической направленности в начальных классах школ российских регионов.