Экология 03 марта 2024, 19:14 Дни белого медведя прошли в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» «Роснефть» рассказала гостям выставки «Россия» о жизни белого медведя в Арктике ПАО «НК „Роснефть“

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В павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» с 27 февраля стартовали мероприятия, посвященные живущим в Арктике белым медведям. Их завершили 3 марта — в этот день отмечают Всемирный день дикой природы.

Гости выставки узнали, почему шерсть арктического хищника прозрачная, а кожа — почти черная. В рамках мероприятий перед гостями с лекциями выступили ученые институтов «Роснефти».

ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“

Участники сыграли в познавательные квизы и первыми опробовали новую настольную игру «По следам белого медведя».

Начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко рассказал, что компания уже более 10 лет наблюдает за жизнью полярных хищников, так как по их поведению можно понять о ситуации с экологией в Арктике.

«„Роснефть“ начиная с 2014 года выбрала белого медведя как тот вид, на котором делает фокус, как важный экологический индикатор, который обладает и высокими природоохранным статусом, находится на вершине пищевой сети в Арктике: по его состоянию мы можем делать выводы о состоянии нижележащих звеньев и в конечном счете о всей арктической экосистемы в целом», — рассказал он.

ПАО «НК „Роснефть“

В кинозале павильона компании гостям показали документальный фильм «Хозяин Арктики». Уникальные кадры сняли во время научных экспедиций «Роснефти».

Одна из создателей картины, телеведущая Элеонора Любимова, отметила, что во время работы съемочная группа попадала в серьезные приключения. Особенно ей запомнилась первая встреча с белым медведем

«Я увидела его на косе. Он буквально бежал под нами. Первая мысль была, что надо срочно садиться и быстрее его снимать, что мы и сделали», — поделилась она.

ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“ ПАО «НК „Роснефть“

Все живущие в зоопарках России белые медведи находятся под опекой «Роснефти». Компания заботится о виде и сохранении популяции животных и в дикой природе. В ближайшее время «Роснефть» впервые в России проведет авиаучет белых медведей, живущих в акватории Карского моря.