Днем в Москве станет холоднее, чем ночью

Жителей Москвы в субботу ждет снегопад с порывами ветра и похолодание, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ночью в столице столбики термометра еще показывали температуру выше нуля. Однако уже в утренние часы начал прорываться холодной атмосферный фронт, который принесет в Москву похолодание.

«Днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега», — сообщил синоптик.

Температура в Москве днем в субботу понизится до −1…−3 градусов. В Московской области ожидается 0…−5 градусов.

Тишковец предупредил, что вся снежная каша под ногами замерзнет и превратится в типичную гололедицу. Поэтому сегодня на дорогах и тротуарах будет очень скользко, сообщил он.

В Гидрометцентре России ранее рассказали, что в первый день календарной весны, 1 марта, в некоторых регионах температура поднимется на семь-восемь градусов выше нормы. Аномальное потепление ожидается на западе Центральной России и в Северо-Западном федеральном округе.