Экология 08 августа 2023, 10:17 Дмитрий Маликов призвал к отказу от чрезмерной упаковки при онлайн-заказах РИА «Новости»

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Дмитрий Маликов снялся в новом экопросветительском ролике Российского экологического оператора. В нем певец призывает отказаться от чрезмерной упаковки.

«Президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании расширенной ответственности производителей (РОП). Закон необходим для эффективного построения экономики цикла в России. Цель такой системы — не просто все перерабатывать все, что пригодно для этого процесса, но и минимизировать образование отходов. Ведь если взять упаковку, которая составляет до 50% всего объема ТКО, то существует множество ее видов, и какие-то нельзя переработать. Например, картон — утилизируемая упаковка, а пленки из полистирола — уже нет, так как ее невозможно отобрать из общего потока. РЭО не раз обращался к маркетплейсам, осенью 2021 и 2022-го мы призывали снизить объемы упаковки. Мы видим, что уже есть позитивный отклик и многие меняются в лучшую сторону, уменьшая количество неперерабатываемой упаковки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Закон о РОП переносит ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей, устанавливает новый расчет ставки экосбора, обязывает утилизаторов входить в специальный реестр и вводит электронную отчетность для удобства и прозрачности контроля.

«С упаковкой все просто. Чем меньше, тем лучше. Скажи нет чрезмерной упаковке», — говорит Маликов в ролике.

«Уже довольно продолжительно время РЭО сотрудничает с известными личностями для продвижения экологических идей в массы. Мы снимали ролики в формате социальной рекламы с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, с блогером и дизайнером Артемием Лебедевым, певцом Олегом Газмановым, актером Виктором Хориняком и многими другими. Ролики очень креативные и быстро находят отклик у людей», — отметил Бойко.

Российский экологический оператор создан по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача компании — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.