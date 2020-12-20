Предсказана погода на Новый год для Центральной России

На территории Центральных областей страны оттепели скоро закончатся, погода начнет меняться. Новогодние праздники Россия будет встречать при настоящих зимних температурах.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус пообещал «Радио КП», что в новогоднюю ночь снег будет точно.

«Во второй половине следующей недели его лишь прибавится. Больше оттепелей до Нового года в столичном регионе, да и вообще в большей части центральных регионов европейской России не ожидается», — пояснил синоптик.

Пока неизвестно, будет ли идти снег в праздничную ночь, но эта вероятность велика. Судя по всему, сильного мороза в Центральной России в Новый год не будет. Температура будет отрицательной и возможна гололедица.

Синоптики ранее сообщали, что в Москве и Подмосковье под Новый год ожидаются морозы до -8 без снегопадов.