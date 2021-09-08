Для русской музыки объявили Год экологии

«Русская Медиагруппа» и Российский экологический оператор договорились о продвижении экологической повестки в российской креативной индустрии и сообщили о старте Года экологии в русской музыке. «Зеленое соглашение» компании подписали на полях Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

Это сотрудничество стало первым реальным шагом в рамках «зеленой инициативы», в основу которой легли популяризация идей и принципов рационального использования природных ресурсов, участие в природоохранных и волонтерских акциях и мероприятиях, продвижение идеологии бережного отношения к природе и формирование экологической культуры.

Создавать новые объекты инфраструктуры очень важная задача, но также необходимо создавать образ экологически ответственного человека, подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Сотрудничество с «Русской Медиагруппой» он назвал возможностью донести до россиян стандарт поведения, который позволит снизить вред окружающей среде.

Одним из главных инструментов сохранения окружающей среды может стать воспитание в обществе новой экологической нормы, которое возможно исключительно общими усилиями регионов, крупных промышленных предприятий и креативной индустрии.

«Зеленая повестка становится все более значимой, поэтому мы посчитали своевременной инициативой объявить Год экологии в русской музыке в интересах устойчивого развития. Мы предлагаем всем участникам музыкальной индустрии продемонстрировать ту самую ответственность влияния. Каждый популярный артист действительно может на несколько процентов повлиять на общественное восприятие», — сказал управляющий директор АО «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников.

Среди первых представителей музыкальной индустрии, которые присоединились к «зеленой инициативе», стали российский рок-музыкант, общественный деятель, заслуженный артист РФ Вячеслав Бутусов и российский певец, заслуженный артист РФ Дима Билан.

«Я поддерживаю любую инициативу, связанную с защитой окружающей среды, и чем больше людей будет об этом задумываться, тем лучше для всех нас!» — отметил Билан.