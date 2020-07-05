Для российских лесов создадут генетическую базу данных

По данным издания, в базу уже включили свыше 4,6 тысячи деревьев основных лесообразующих пород (сосны, ели, лиственницы и дуба) из 52 российских регионов. На каждое дерево составили генетический паспорт.

Кроме того, в 14 питомниках Сибири, Поволжья, Центральной России и северо-запада страны сотрудники «Рослесозащиты» провели пять тысяч ДНК-анализов. Тестирование позволило выявить необоснованные высадки каждого пятого растения — у 20% посадочного материала фактическое происхождение не соответствовало заявленному.

В год российские лаборатории проводят около 30 тысяч анализов ДНК растений. Для сбора и обработки этой информации и будет создана автоматизированная аналитическая система «Лесная генетика». В тестовом режиме ее планируют запустить к концу года.