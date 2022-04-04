Для российских дошколят запустили конкурс поделок из вторсырья

Воспитанники детских садов и ученики начальных классов примут участие во Всероссийском конкурсе на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья — Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». Российский экологический оператор объявит итоги конкурса в сентябре 2022 года.

«Очень важно продвигать идеи осознанного потребления среди молодого поколения, потому что взрослые тоже учатся у детей, которые близки к природе, животному миру и готовы заботиться об окружающей среде. В рамках образовательной деятельности ППК РЭО запустил конкурс для самых маленьких «Наши друзья — Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». Он направлен на развитие экологической культуры среди детей, формирование у них определенной системы ценностей, навыков грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и раздельного сбора отходов, повторного использования материалов, а также на развитие у детей потребности принимать участие в природоохранной и экологической деятельности», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Принять участие в конкурсе могут любые образовательные организации — дошкольного и начального общего образования (1-4 классы включительно), в том числе и частные. В связи с этим конкурс проводится в двух номинациях:

— «Эколята — Дошколята учатся раздельному сбору отходов» — образовательные организации субъектов РФ на уровне дошкольного образования;

— «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» — образовательные организации субъектов РФ на уровне начального общего образования (начальные классы школ 1-4 класс включительно).

Конкурсная поделка должна быть сделана из вторичного сырья (бумаги, картона, пластика, полиэтилена, текстиля и других материалов): тематическая композиция, макет, панно. Она может включать в себя рисунки и фотографии с элементами природы, икебаны, цветов и растений, отдельно стоящих сказочных героев эколят — друзей и защитников природы: Умницы, Шалуна, Тихони и Елочки, которые выступают за раздельный сбор отходов, грамотное обращение с ТКО и вторичное использование материалов.

Источник фото: телеканал «360»

Работы будут оценивать по таким критериям, как оригинальность, новизна, выдумка, интересная находка в работе и творческий подход по вторичному использованию материалов, целостность работы и художественное исполнение композиции, повторное использование вторичного сырья в поделке, трудоемкость и качество проведенной работы.

Дополнительно с правилами грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельному сбору отходов можно ознакомиться на сайте ППК РЭО в разделе просвещение «Зеленая школа».

Чтобы принять участие, образовательным организациям нужно направить заявку в федеральный организационный комитет на электронный адрес [email protected] Конкурс проводится с 3 апреля по 6 июля 2022 года в три этапа: на муниципальном уровне, региональном и федеральном. Победителей наградят дипломами в сентябре 2022 года.

Организаторами конкурса выступают Российский экологический оператор, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Организационный комитет по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия — территория «Эколят — Молодых защитников Природы» в Совете Федерации, программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации.